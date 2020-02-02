رياضة | كوكاكولا يكتسح سرس الليان برباعية استعدادا لمواجهه النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يكتسح سرس الليان برباعية استعدادا لمواجهه النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي فوزاً ثميناً على سرس الليان بأربعه اهداف نظيفة في المباراة الودية التى اقيمت على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، استعداداً لمواجهة النجوم، يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة والقناة بالممتاز ب.

واحرز اهداف كوكاكولا الاربعة كل من: معتز نجيب ومحمد صلاح وانس محمد ومحمود سعد

ومن المنتظر ان يلتقي كوكاكولا مباراة ودية اخرى مع الشرقية للدخان بعد غد الثلاثاء بملعب الاخير بالهرم.

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ومن جانبه أكد ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا، أن الهدف من المباريات الودية هو الوقوف على مستوى كافة اللاعبين بالاضافة لتأهيل اللاعبين المنضمين حديثا للفريق في فترة الانتقالات الشتوية احمد الحسينى ورمضان ربيع ومحمد صلاح وجابر سالم وسيد صلاح

وقال عبد الحى ان مجلس ادارة النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل يقف خلف الفريق بكل قوة من اجل المنافسة بقوة في المجموعةالثانية.

ويضم الجهاز الفنى للفريق بجانب ممدوح عبد الحى كل من أيمن عبد القادر مديرا للكرة و هيثم إبراهيم مدربا عاما وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حمدى أخصائي تأهيل وإصابات وبهاء ابراهيم مدلك.