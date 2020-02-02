رياضة | محمد شعبان: وقعت على بياض من حبي للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شعبان: وقعت على بياض من حبي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد شعبان لاعب الزمالك السابق عن كواليس مكالمته مع حسن شحاتة عام ٢٠١١ وقبل انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد شعبان في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه اتصل بالمعلم عام ٢٠١١ وقبل نهائي كأس مصر أمام إنبي ب٢٤ ساعة وكان وقتها بين صفوف الفريق البترولي.

وأشار إلى أنه اتصل بالمعلم وطلب الانضمام للفريق وسرعة إنهاء الأمر، وشدد على أن حسن شحاتة استغرب موقفه بصورة كبيرة خاصة أن نهائي كأس مصر بعد ٢٤ ساعة.

وشدد على أن الزمالك سبق وفاوضه أكثر من مرة دون أن يكلل الأمر بنجاح حتى تمت الصفقة في عام ٢٠١٤.

وواصل " وقعت على بياض للزمالك من حبي للنادي ولم أتحدث في أي أمور مالية بشكل نهائي".