رياضة | مواجهات نارية.. جدول مباريات مانشستر يونايتد في شهر "فبراير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. جدول مباريات مانشستر يونايتد في شهر "فبراير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهات نارية خلال شهر "فبراير" الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وستكون مباريات حاسمة في مشوار الفريق بالبريميرليج والبطولة الأوروبية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بعد خوض 25 مباراة في البريميرليج، كما وصل الفريق الإنجليزي لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وينتظر مواجهة نارية ضد فريق كلوب بروج خلال الشهر الجاري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد خلال شهر "فبراير" الجاري:-

- مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون:

بدأت مباريات مانشستر يونايتد في شهر "فبراير" الجاري بمواجهة فريق وولفرهامبتون بالدوري الانجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- تشيلسي × مانشستر يونايتد:

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يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد بالجولة السادسة والعشرين يوم 17 يناير الجاري، في مباراة قوية يحتاج اليونايتد لتحقيق الفوز بها وحصد الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزه في جدول البطولة.

- كلوب بروج × مانشستر يونايتد:

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره كلوب بروج في ذهاب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي يوم 20 فبراير الجاري، في بلجيكا.

- مانشستر يونايتد × واتفورد:

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره واتفورد على ملعب "أولد ترافورد" في مواجهة قوية يوم 23 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الانجليزي.

- مانشستر يونايتد × كلوب بروج:

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي، على ملعبه "الأولد ترافورد" في إياب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، يوم 27 فبراير الجاري.