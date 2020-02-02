رياضة | 3 سيناريوهات تنتظر إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيناريوهات تنتظر إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي اليوم الأحد 2 فبراير رسميا اتخاذه قرار بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الجاري.

سبب رحيل إكرامي عن صفوف الأهلي

وبالطبع يعلم الجميع أن السبب وراء رحيل إكرامي عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم هو بعده عن المشاركة مع الفريق منذ فترة طويلة وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي منذ فترة طويلة.

وقضى شريف إكرامي صاحب الـ36 عام 15 عام داخل جدران القلعة الحمراء منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول في موسم 2004 / 2005 وخاض خلالهم 271 مباراة بمختلف المسابقات وحصد خلالهم 17 بطولة.

ماذا ينتظر إكرامي عقب قراره بالرحيل

وهناك ثلاث سيناريوهات متوقعة عقب إعلان شريف إكرامي قراره هذا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي ويرصدها لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كالآتي:

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1- تغيير رأيه والبقاء مع الأهلي

هناك سيناريو من المتوقع أن يحدث وهو أن يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع إكرامي بالبقاء في صفوف الفريق وعدم الرحيل نظرا لإعتباره انه واحد من قادة الفريق ومن أقدم اللاعبين المتواجدين حاليا بالاضافه إلى خبراته التي سيستفيد منها باقي حراس مرمى الفريق وشخصيته القيادية ولكن هذا التوقع تعتبر نسبته ضعيفة جدا.

2- الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري

كما أنه من المتوقع أن ينتقل شريف إلى أحد أندية الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليخوض تحدي جديد والنادي الأقرب له حتى الآن هو نادي الجونة.

3- الاحتراف في الخارج

أما السيناريو الثالث المتوقع أن يتجه شريف إكرامي إلى الاحتراف ومن المتوقع أن ينتقل إلى أحد الدوريات العربية ليخوض تحدي جديد خارج الدوري المصري الممتاز.

وسيحسم شريف إكرامي قراره النهائي بشأن مستقبله في نهاية الموسم الجاري مثلما أشار خلال تغريداته اليوم عبر حسابه الخاص اليوم.