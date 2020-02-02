اونلاين | رابط مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر اليوم 2-2-2020 في الدوري الايطالي

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر اليوم 2-2-2020 في الدوري الايطالي

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معرفة موعد مباراة انتر ميلان وأودينيزي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الايطالي

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القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4