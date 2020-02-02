اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي بث حي الان| رابط hd مباراة برشلونة ضد ليفانتي live

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بث مباشر برشلونة وليفانتي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وليفانتي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وليفانتي بدون تقطيع، حيث تعتبر هذه المباراة ذات أهمية خاصة بالنسبة لبرشلونة عقب هزيمته المفاجئة على يد فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين والتي خسر على أثرها صدارة الدوري لصالح ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، لا يعيش ليفانتي أفضل فتراته ويواجه سلسلة من الهزائم المتتالية في بطولة الدوري وكذلك الكأس مما يجعل المباراة سهلة إلى حد كبير بالنسبة لبرشلونة. يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

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تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

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* التشكيل المتوقع :

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- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر :

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