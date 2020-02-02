اونلاين | كول كورة barca مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة رابط elostora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول كورة barca مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة رابط elostora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة نظيره ليفانتي، غدا الأحد، في إطار مباريات الجولة 22 مباريات إياب الدوري الأسباني .

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

Advertisements

تقام مبارة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3