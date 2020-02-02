اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم| رابط سريع barcelona مباراة برشلونة الآن hd

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يحل فريق ليفانتي اليوم الأحد ضيفًا على برشلونة بمنافسات الدوري الإسباني.

ويلتقي البارسا وليفانتي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة 22.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة من ليفانتي في الدور الأول هذا الموسم بنتيجة (3-1).

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يدخل برشلونة المباراة وفي رصيده 43 نقطة بوصافة الليجا، حيث يتصدر ريال مدريد بـ 49 نقطة.

وليفانتي يحتل المركز 13 برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الليجا.

معلق مباراة برشلونة وليفانتي:

يعلق على المباراة يوسف سيف عبر قناة beIN SPORTS HD3.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3