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اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم| رابط سريع barcelona مباراة برشلونة الآن hd

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. مشاهدة مباراة وليفانتي اليوم| رابط سريع barcelona مباراة برشلونة الآن hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفانتي اليوم الأحد ضيفًا على برشلونة بمنافسات .

ويلتقي البارسا وليفانتي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة 22.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة من ليفانتي في الدور الأول هذا الموسم بنتيجة (3-1).

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يدخل برشلونة المباراة وفي رصيده 43 نقطة بوصافة الليجا، حيث يتصدر بـ 49 نقطة.

وليفانتي يحتل المركز 13 برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الليجا.

معلق مباراة برشلونة وليفانتي:

يعلق على المباراة يوسف سيف عبر قناة beIN SPORTS HD3.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3
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