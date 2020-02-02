اونلاين | "يلا شوت" - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم

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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي، التشكيل المتوقع للعملاق الكتالوني:

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي:

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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وليفانتي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر برشلونة وليفانتي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وليفانتي بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الأول.

بث مباشر يلا شووت مباراة برشلونة وليفانتي، بينما يحاول ليفانتي، لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بأقل الخسائر من ملعب كامب نو.

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