اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي لايف بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش برشلونة barca TV

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليفانتي، اليوم الأحد 2 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA برشلونة يستضيف ليفانتي بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل مطاردة ريال مدريد، على الصدارة، KORA GOAL برشلونة يطمح في تلاشي إسقاط النقاط بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين عقب إقالة إرنيستو فالفيردي بسبب سوء النتائج، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بإقناع جماهيره، وتحقيق الفوز فقط خاصةً بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد لحساب نفس الجولة وتعزيز صدارته، KORA STAR ليفانتي ضيفًا على البلوجرانا بملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي بالدوري

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وتُقام مباراة برشلونة ضد ليفانتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز للحفاظ على فارق النقاط مع ريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، كورة فور جول ليفانتي يسعى لتحقيق المفاجأة وتعديل مركزه بالجدول، KORA4GOAL برشلونة يستضيف ليفانتي بملعب كامب نو.

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