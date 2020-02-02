اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT ليونيل ميسي Messi

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

- موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد ليفانتي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ليفانتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة امطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على ليفانتي Barcelona ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ليفانتي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد ليفانتي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه ليفانتي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزه.