اونلاين | يلا barca مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

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يلاقي برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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موعد مباراة برشلونة وليفانتي

يقام اللقاء بين برشلونة وليفانتي عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب كامب نو.

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وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز بنتيجة عريضة بخماسية نظيفة أمام ليجانيس في آخر لقاءاته ضمن منافسات كأس الملك الإسباني.

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بينما قد سقط ليفانتي بثنائية نظيفة أمام نظيره أوساسونا في آخر مبارياته بالدوري الإسباني الممتاز.

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أما فريق برشلونة فقد تلقى الهزيمة في الجولة السابقة من الدوري الإسباني الممتاز على يد فالنسيا بثنائية نظيفة.

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ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة وخسارة 4 لقاءات والتعادل في مثلهم، وسجل 50 هدف كأقوى خط هجوم، ودخل مرماه 25 هدف.

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ويتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في 8 لقاءات والتعادل في لقائين وخسارة 11 مباراة، وسجل 26 هدف ودخل مرماه 32 هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

وتنقل المباراة التي تجمع بين برشلونة وليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني على قناة bein sports Hd 3.برشلونة الساعة 10 علي قناة 3