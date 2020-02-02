اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم 2-2-2020في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم 2-2-2020في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 2 فيراير 2020 على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة

من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم .

موعد مباراة بيراميدز اليوم بالبطولة الأفريقية والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة بيراميدز ضد إف سي نواذيبو في

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تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ، السابعة بتوقيت السعودية ، الثامنة بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم الغيني سيكو توري كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 9 بصوت المعلق الرياضي عادل خلو .

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو اليوم ..

بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 9.

وجائت قائمة بيراميدز للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور .

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن

المصري البورسعيدي الساعة 9 علي قناة 7