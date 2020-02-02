اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم 2-2-2020في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم 2-2-2020في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الدفاع الجوى اليوم مباراة فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2019_2020، عندما يكون بيراميدز على موعد مع فريق اف سي نواذيبو الموريتاني، تحت قيادة الحكم احمد توريه.

موعد مباراة بيراميدز واف سي نواذيبو الموريتاني والقنوات الناقلة

يحل فريق اف سي نواذيبو الموريتاني ضيف على بيراميدز اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة لدور المجموعات من

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بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 9.

وجائت قائمة بيراميدز للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور .

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن

المصري البورسعيدي الساعة 9 علي قناة 7