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النصر يسعى لتكرار ما فعله الهلال في الأسيوية

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الأحد 2 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لملاقاة نظيره السد القطري في إطار مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

و يقع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي في حيرة بسبب الأربعة أجانب الذي من المفترض أن يتم قيدهم في قائمة الفريق الأسيوية.

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و يرغب الإعلاميين و أبرزهم وليد الفراج في استبعاد خيار ضم المدافع مايكون في القائمة مثلما فعل الهلال في البطولة الماضية التي عاني فيها دفاعياً ولكن كان الأمر ليس بالصعب مع تفوق هجومه في إنهاء الهجمات لصالحهم.

و يصر البعض أيضاً على استبعاد بيتروس متوسط ميدان الفريق، في ظل رغبتهم في أن المقعدين الأخرين بجانب براد جونز و عبدالرزاق حمدلله هجوميين لصالح نور الدين إمرابط و جوليانو.

ويري النقاد الرياضيين أن القوة الهجومية هي الحل الوحيد الذي يتبقي لأي فريق يرغب في تحقيق البطولة الأسيوية مثلما فعل الهلال في الموسم الماضي.

وفي حال استجاب فيتوريا لهذه الأفكار سوف يكون دفاع النصر محلي بالكامل، وهم: عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري ونايف الماس.

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