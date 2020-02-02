ليفربول يجهز عرضه الأول للتعاقد مع فيرنر

الأحد 2 فبراير 2020

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية أنها تتوقع تقديم ليفربول عرضًا رسميًا لنادي لايبزج الألماني للتعاقد مع المهاجم تيمو فيرنر الصيف المقبل.



ومن جهة أخرى وسائل الإعلام الإنجليزية مساء اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزج دخل مجدداً دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزية.

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وذكرت صحيفة ليفربول إيكو الموثوقة، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي معجب ومنذ فترة بخدمات مواطنه تيمو فيرنر مهاجم لايبزج.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة، أن كلوب يستهدف التعاقد مع رأس حربة جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل منافسة فيرمينو.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية في وقت سابق، أن سعر الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزج سينخفض كثيرًا بعد أخبار رفضه لتجديد عقده مع ناديه الألماني، حيث أشارت أنه سيكون متاحًا للبيع بمبلغ سيتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو.

وارتبط اسم الألماني تيمو فيرنر كثيرًا بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، حيث أشارت بعض التقارير أنه ضمن قائمة أهداف مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للردز.