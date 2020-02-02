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بيرنلي يأسف على الفرص الضائعة في تعادله بدون أهداف مع أرسنال

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جاي رودريجيز لاعب بيرنلي "الى اليسار" يحتضن هيكتور بيلتيرين لاعب ارسنال عقب مباراة الفريقين في بيرنلي يوم الأحد

اكتفى أرسنال بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع بيرنلي في الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا يمكن أن يعتبر نفسه محظوظا بحصوله على نقطة.

وأهدر جاي رودريجيز وجيف هندريكس فرصتين ذهبيتين لصالح بيرنلي لانتزاع الفوز مع سيطرة أصحاب الأرض على فترات طويلة من المباراة.

وبدأ أرسنال المباراة جيدا وكان يجب أن يضعه العائد بيير-إيمريك أوباميانج في المقدمة عندما تلقى تمريرة من ديفيد لويز خلف دفاع بيرنلي لكنه سدد خارج المرمى.

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غير أن بيرنلي كان الفريق الأكثر تصميما على الفوز، وتسبب في العديد من المشاكل لأرسنال في الشوط الثاني مع تألق دوايت مكنيل على الجناح الأيسر.

وسدد هندريك برأسه خارج المرمى بعد تمريرة عرضية من مكنيل وارتدت محاولة رودريجيز من مدى قريب من العارضة بعد انطلاقة جيدة من جناح بيرنلي.

وبهذه النتيجة يتساوى الفريقان في رصيد 31 نقطة ويحتل أرسنال المركز العاشر متقدما على بيرنلي بفارق الأهداف. وفاز أرسنال مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري منذ تولي أرتيتا المسؤولية بعد إقالة أوناي إيمري.

 

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