انت الان تتابع توخيل يخرج عن تحفظه بشأن احتفال نيمار بعيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيمار خلال حفل سامبا في مهرجان ريو دي جانيور

احتفال النجم البرازيلي نيمار بعيد ميلاده الـ 28 يبدو أنه يثير متاعب لمدرب فريقه باريس سان جيرمان. الألماني توماس توخيل خرج عن صمته معلقا على طريقة احتفال نيمار.

يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان اليوم الأحد (2 فبراير/ شباط 2020) بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا "لتشتيت الانتباه" قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية. وسيكمل نيمار عامه 28 الأربعاء المقبل.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها نيمار غضب المدرب الألماني توماس توخيل، ونقلت عنه الصحيفة الفرنسية قوله "استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين."

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كما نقلت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن توخل إنه ليس متأكدا من حضور الحفل الذي يقيمه نيمار بمناسبة عيد ميلاده، وقال إنه يفضل الحديث داخليا في الفريق عندما يتعلق الأمر بانتقادات.

وأمس السبت عبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه وشعوره بالإحباط بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار "هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المائة." وأردف المدرب الألماني "لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط وهي تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا."