الامارات | لاحج صالح ينقذ حتا أمام خورفكان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ لاعب حتا لاحج صالح فريقه من الخسارة أمام خورفكان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 91 من زمن المباراة بعدما كان متأخر بهدف فهد حديد الذي أحرزه لخورفكان في الدقيقة 82، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد حتا إلى النقطة 9 كما حصد خورفكان نقطته الثامنة في البطولة، بعدما كان قريب من الفوز في المباراة.



وواصل حتا نفس إسلوبة في مباريات الدوري بعدما استحوذ على مجريات المباراة وكان الأكثر امتلاكاً للكرة ولكنه لم يصل إلى الشباك إلا في مناسبتين الأولى كانت بالدقيقة 51 عن طريق صامويل روزا، ولكن حكم المباراة أغلى الهدف بعد العودة إلى الفار بداعي التسلل، وفي المرة الثانية كان هدف رائع عن طريق اللاعب لاحج صالح ولكن هذه المرة كان للتعادل بالدقيقة 91 ليحول النتيجة إلى التعادل وينقذ الفريق نفسه من البقاء في قاع ترتيب الدوري وحيداً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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