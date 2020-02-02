كورونا يقتل سوق الألبسة الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

فند خبير التسويق الرياضي عادل الحسينان تأثير فيروس كورونا على السوق الرياضي السعودي والعالمي من حيث انتشاره وإنتاج وتصنيع الملابس والإكسسوارات والمعدات الرياضية.

وقال «الناس تتخوف كثيرا من انتشار هذا الوباء عبر دخول الأجهزة والملابس الرياضية المصنعة، خاصة أن نقل تلك المواد عبر الشحن البحري يحتاج إلى فترة من 25 إلى 40 يوما، أما ما يخص الشحن السريع الجوي فهو يخضع للكشف قبل إرساله».

وأضاف «الخطورة الأكثر تكمن في نقل الأفراد بضاعتهم في رحلات السفر، وهي التي يحتمل أن تنقل العدوى لقصر مدة انتقالها من الصين التي ينتشر فيها الوباء، إلى دولهم، وغالبا ما يكون هؤلاء من تجار الشنطة، وقد يكون أحد هؤلاء أصيب بالمرض ونقله بالطائرة لأن زمن الرحلة من 9 إلى 14 ساعة، وعمر الفيروس من 3 إلى 5 أيام».

وتابع «صادف انتشار كورونا العطلة الصينية والاحتفالات برأس السنة، والتي بدأت من 15 ديسمبر وتنتهي الأربعاء المقبل، وتتوافق مع «عام الفأر» بحسب علم الأبراج الصينية، حيث يعتبر الصينيون الفأر رمزا للرفاهية والثراء والرخاء، لكنه لم يكن كذلك، فيما أفادت العطلة بالحد قليلا من انتشار المرض بسبب توقف العمال عن العمل في هذه الفترة».

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وبين خبير التسويق الرياضي أن «جميع شركات الملابس العالمية تبدأ التصنيع للموسم الرياضي المقبل 2020 /2021 في أكتوبر، وكذلك تصنيع الخامات والتصاميم الخاصة بها، بحيث يؤخذ بالحسبان العطلات، فيما يبدأ الشحن من مارس للدول المستوردة، إلا أن هذا العام سيكون مختلفا عقب ظهور وباء كورونا، حيث سيخلف آثارا كبيرة على التصنيع».

وتوقع الحسينان تأخر إنتاج الملابس الرياضية والمعدات إذا لم يتم الحد من انتشار كورونا، وبالتالي ستتأثر مداخيل الأندية لتأخر وصول الكميات المطلوبة من الألبسة، كما توقع أيضا أن يقل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار وتأثر المستهلك بذلك من خلال الشراء بسعر أعلى من المعتاد.

وأردف «الشركات لديها إدارة مخاطر وأزمات، وقد تتعامل مع هذا الحدث من خلال اللجوء إلى تصنيع ملابسها بدول أخرى خالية من هذا الوباء بعد أن اعتادت على التصنيع في الصين، إلا أن ذلك ستتبعه تكاليف أخرى، إضافة إلى أن جودة الألبسة قد لا تكون في المستوى المطلوب نظرا لضيق وقت تصنيعها».

وتوقع الحسينان ازدهار صناعة الملابس المقلدة ودخولها كمنافس للأصلي، وذلك لأن كمياتها أقل من المصنعة قانونيا، إضافة إلى سهولة نقلها مع المسافر.

مراحل تصنيع الألبسة الرياضية:

المرحلة الأولى: من أكتوبر إلى ديسمبر وفيها يجري التفاوض حول التصاميم واختيار الخامات والتقنيات في المنتج.

المرحلة الثانية: من بداية يناير إلى الـ15 منه وخلالها توزع فرق العمل قبل الإجازة للعطلة الصينية التي يتوقف فيها العمل.

المرحلة الثالثة: تبدأ في 5 فبراير وهي بداية عودة العمال من الإجازة للبدء في التصنيع والإنتاج.

المرحلة الرابعة: تبدأ في مارس وفيها تشحن المنتجات الأقل عددا والأسرع تصنيعا.

المرحلة الخامسة: آخر مارس وبداية أبريل وخلالها تشحن المنتجات الأكبر عددا، ويستغرق ذلك من 25 إلى 40 يوم شحن بالبواخر، وهي فترة لا يعيش فيها فيروس كورونا.

آثار كورونا على تصنيع الألبسة: