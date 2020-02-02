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«توقفوا عن خطف الأطفال».. رسالة ميدوين للخاطفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري الدمام

تفاعلت جماهير قرية الحليلة المساندة لفريقها العدالة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بترديد اسم المحترف الجابوني ميدوين بيتيغي صاحب هدف فريقه في مباراة الأهلي بالجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضامنا مع اللاعب الذي يعيش أوضاعا نفسية متردية نتيجة اختطاف عدد من أفراد أسرته في قريته الصغيرة بالجابون، حيث رددت الجماهير اسم اللاعب ميدوين عند الدقيقة الـ55 من زمن المباراة وهو الرقم نفسه الذي يرتديه اللاعب.

وكان ميدوين دخل في حالة نفسية متردية قبيل مباراة فريقه أمام الاتحاد بالجولة الـ15 قبل الماضية، حيث كتب رسالة تحفيزية لأبناء بلدته وعرضها أمام الكاميرا تحمل عبارة (توقفوا عن خطف الأطفال) دون الإشارة إلى أسمائهم خوفا عليهم وعلى نفسه.

ويعمل ميدوين على مساعدة أبناء بلدته من خلال تقديم المعونات للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أنه يحمل همومهم ويحن لموطنه الذي ترعرع فيه في ظل الصعوبات التي تواجهه، والتي كان آخرها خطف الأطفال والمتاجرة بهم.