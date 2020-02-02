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هل تبدأ تصفيات الأهلي بإقالة جروس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى تصاعد الخلافات بين رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ـ قبل إسقاط عضويته من قبل الهيئة العامة للرياضة ـ أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستان جروس، حيث تعاقد معه الصائغ في وقت فتح فيه الأمير منصور بن مشعل خطا مع مدرب وصفه بالعالمي، بعد تكفله بقيمة الشرط الجزائي للمدرب المقال برانكو إيفانكوفيتش، مما أشعل الخلافات بين الطرفين حتى طفت على السطح وبدت ظاهرة أمام الجميع.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أسقطت عضوية الصائغ وأعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، اعتبارا من 29 يناير الماضي حتى الثاني من فبراير، على أن تعقد الجمعية العمومية في 8 فبراير، بينما يستمر الرئيس التنفيذي أحمد بامعوضة في تسيير شؤون النادي.

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ويبدو أن الوقت قد حان لتصفية الحسابات من خلال إقالة المدرب الذي أتى به المبعد أحمد الصائغ، إضافة إلى أن تعادل الأهلي مع العدالة 1-1 في الجولة الـ16 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قوى سعي الأمير منصور بن مشعل لإقالة جروس لعدم استفادته من فرصة ملاحقة الصدارة.

وظهرت لغة التهديد في حديث الأمير منصور بن مشعل عقب مباراة التعادل حينما قال «على جروس تعديل قناعاته الفنية الحالية، وإذا لم يتعدل الوضع ستتم إقالته».

وأضاف المشرف «نمر بحالة من سوء التوفيق، كما يعاني بعض اللاعبين من مشاكل، على رأسهم المهاجم المميز جانيني الذي يمر بظروف نفسية سيئة، بسبب مشاكل أسرية، وهو ما أثر على مستواه في الفترة الأخيرة».

وسبق أن أشار الأمير منصور بن مشعل إلى تعنت جروس وتمسكه بقناعات لا تخدم الفريق، كعدم منحه لاعبين مميزين فرصة المشاركة في جميع المباريات.