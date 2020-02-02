شكرا لقرائتكم خبر

هدف عازف الجيتار الأجمل بكأس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة توج هدف مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، فراس البريكان في مرمى المنتخب السوري بجائزة أجمل هدف في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي اختتمت أخيرا في تايلاند. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عبر موقعه الرسمي أن البريكان تفوق على جميع منافسيه في استفتاء أجمل هدف في البطولة. كما فاز البريكان الذي يحتفل بأهدافه على طريقة عازف الجيتار، في استفتاء أجمل هدف في دور المجموعات للبطولة نفسها أيضا، ليتفوق على العراقي محمد قاسم، والتايلاندي سوباتشوك ساراتشات، والكوري الجنوبي تشو جوي سونج، والإماراتي زايد العامري، والأوزبكي أيبك بوزوروف، والكوري الجنوبي لي دونج جيونج، والأسترالي نيكولاس داجوستينو.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر هدف عازف الجيتار الأجمل بكأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.