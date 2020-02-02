شكرا لقرائتكم أنتي تشاتشيتش: بيراميدز أتيحت له عشرات الفرص إلا إن اللاعبين لم يستغلوها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.

قال تشاتشيتش خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، أن بيراميدز أتيحت له عشرات الفرص إلا إن اللاعبون لم يستطيعوا استغلالها، وأن تسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء مطلقا، وبيراميدز كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر لولا الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون.

أشار المدرب إلى أنه على رأس الجهاز الفني من 32 يوما وخاض 9 مباريات فقط، وتعرف على اللاعبين عن قرب، ولم تكتمل صفوف الفريق طوال هذه الفترة بسبب الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق.

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أنتى تشاتشيتش شدد على أن آخر مباراتين في الكونفدرالية لم يكونا سيئين على عكس ما يتردد خاصة وأن الفريق قدم مباراتين جيدتين وخلق الكثير من الفرص ولكن ينقص بيراميدز الواقعية في تسجيل الفرص المتاحة أمام المرمى.

تابع أنه سعيد بعدم إصابة أي لاعب قبل اللقاء المقبل وسعى للدفع ببعض الوجوه لتجهيزها، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي في الدوري لها حسابات مختلفة وسيختار الأفضل من بينهم لخوض تلك المواجهة القوية.

حول القرعة أكد أنه لا يهتم باختيار فريق بعينه وكل الفرق المتأهلة قوية للغاية وبيراميدز أمامه وقت طويل للإعداد لربع النهائي وسيجمع معلومات عن المنافس المحتمل لمواصلة المسيرة بالبطولة.