شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على موزمبيق بأمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، على منتخب موزمبيق 2/3 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأحد، فى ختام مباريات الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات بالمغرب 2020، ليحصد الفراعنة العلامة الكاملة فى صدارة المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب مصر لكرة الصالات منتخب ليبيا يوم الأربعاء المقبل فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2020 ..وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كلاً من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي)، وحقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بليتوانيا .

وتقيم بعثة المنتخب فى مدينة العيون، واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وأنجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

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وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفنى لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد إنتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

ويلعب منتخب مصر الدور قبل النهائى يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثانى فى البطولة الماضية.