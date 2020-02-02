كولن يحقق أكبر فوز منذ أوائل 2017









اسماء السيد - حقق كولن أكبر فوز له منذ أوائل 2017، وذلك بتغلبه على ضيفه فرايبورغ 4-صفر الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل كولن الى اللقاء وهو بأمس حاجة الى النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر، ونجح في حسمها بشكل كبير في بداية الشوط الثاني بعد تقدمه بهدفي البلجيكي سيباستيان بورناو (29) والكولومبي جون كوردوبا (55)، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الوقت بدل الضائع عبر الهولندي كينغسلي إيهيزيبوي (1+90) وإسماعيل ياكوبس (2+90).

وبأكبر فوز له في دوري الأضواء منذ تغلبه على دارمشتات 6-1 في 28 كانون الثاني/يناير 2017، رفع كولن رصيده الى 23 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 29 في المركز الثامن بعد تلقيه هزيمته السابعة.

ويلعب لاحقا بادربورن الأخير مع فولفسبورغ الحادي عشر.

ملخص مباراة كولن وفرايبورغ: