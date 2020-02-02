شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نواذيبو: بيراميدز الأقرب للفوز بلقب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاميروني جويا موريل، المدير الفني لفريق نواذيبو الموريتاني، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، مهنئا الفريق المصري على الفوز والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن ناديه حاول أن يكون على قدر التطلعات في البطولة.

وحقق فريق بيراميدز فوزا استعراضيا على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء. وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.

وشدد جويا موريل، خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، على أن فريقه لا يزال صغيرا ودخل البطولة كفريق صغير، في الكرة الأفريقية ويتعلم من المشاركة الأولى له والوصول لأول مرة لمجموعات الكونفدرالية، موضحا أن الأداء سيتحسن في المرحلة المقبلة.

Advertisements

المدرب أشار إلى أنه يتمنى العودة مرة أخرى لمصر ومواجهة الأندية المصرية في المرحلة المقبلة وأن بيراميدز يعتبر الأقرب للفوز باللقب هذا الموسم، مشيرا إلى أن ناديه يتطلع لأن يتواجد في البطولات القارية خلال العام المقبل.

وأضاف أن ناديه استفاد من المشاركة القارية رغم الخروج من دور المجموعات، ويمتلك لاعبين صغار السن في مختلف المراكز ويتعلمون من مباراة لأخرى، ويتمنى استمرارهم معه في الفترة المقبلة وتحسين الوضع في الدوري الموريتاني والفوز باللقب، خاصة وأنه في المركز 11 بالترتيب بسبب تأجيل 6 مباريات في الدوري وبالفوز سيعود نواذيبو لمكانه الطبيعي في الصدارة.

وفسر المدرب سر موافقته على مواجهة بيراميدز في القاهرة بدلا من موريتانيا، موضحا أنه بعد تأكد من خروج فريقه وافق على طلب النادي المصري وقرر الاستفادة بمعسكر مغلق في برج العرب لمدة 6 أيام للاستفادة، ومواجهة بيراميدز على ملعبه كان جيدا لمزيد من الخبرات، وبسبب الدوري واللقاءات المتبقية وضيق الوقت وافق على اللعب بالقاهرة لمزيد من الراحة والتجهيز للدوري المهم للغاية بعد الخروج من البطولة العربية وكأس الكونفدرالية، وبيراميدز شارك بكل لاعبيه الأساسيين واستحق الفوز والتأهل، وتمنى للفريق المصري الفوز بلقب أفريقيا وأن يكون حاضرا في النهائي لدعم الفريق.