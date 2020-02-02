شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: بيراميدز أهدر فوزا كبيرا على نواذيبو.. ومواجهة الأهلي لها حسابات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.

وقال تشاتشيتش خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى أن بيراميدز أتيحت له عشرات الفرص إلا إن اللاعبون لم يستطيعوا استغلالها، وأن تسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء مطلقا، وبيراميدز كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر لولا الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون.

وأشار المدرب إلى أنه على رأس الجهاز الفنى من 32 يوما وخاض 9 مباريات فقط، وتعرف على اللاعبين عن قرب، ولم تكتمل صفوف الفريق طوال هذه الفترة بسبب الإصابات والإيقافات التى يعانى منها الفريق.

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أنتى تشاتشيتش شدد على أن آخر مباراتين في الكونفدرالية لم يكونا سيئين على عكس ما يتردد، خاصة أن الفريق قدم مباراتين جيدتين وخلق الكثير من الفرص ولكن ينقص بيراميدز الواقعية فى تسجيل الفرص المتاحة أمام المرمى.

وتابع أنه سعيد بعدم إصابة أي لاعب قبل اللقاء المقبل وسعى للدفع ببعض الوجوه لتجهيزها، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي في الدوري لها حسابات مختلفة وسيختار الأفضل من بينهم لخوض تلك المواجهة القوية.

وحول القرعة أكد أنه لا يهتم باختيار فريق بعينه وكل الفرق المتأهلة قوية للغاية وبيراميدز أمامه وقت طويل للإعداد لربع النهائي وسيجمع معلومات عن المنافس المحتمل لمواصلة المسيرة بالبطولة.