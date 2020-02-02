شكرا لقرائتكم خبر عن "عماد" و "رفعت" خارج تشكيلة الاتحاد للإنتاج وضم" الصباحى" و "الميدانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى عن قائمة الفريق 20 لاعب والمسافر للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الانتاج الحربى والمقرر لها الخامسة غدا الاثنين فى بملعب السلام .

وخلت القائمة من عماد السيد حارس مرمى الفريق وهى الأولى منذ التعاقد بداية من الموسم الحالى كما خلت القائمة من احمد رفعت و ويلسون و هشام محمد و خالد الغندور للاصابة و ايمن غباشى و يوسف حسن لأسباب فنية .

وضمت القائمة كلا من..

فى حراسة المرمى محمود الزنفلى و عمرو خليل ، خط الظهر محمود شعبان و اسامه العزب و محمود رزق و اسلام جمال و محمد انور و عمر الميدانى و السيد سالم و صبرى رحيل ، خط الوسط نور السيد و مانجا ومروان عطيه و احمد حجى و احمد راشد و محمد الصباحى، خط الهجوم اكوى و رزاق سيسيه وانيس سالتو و خالد قمر .

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة أنتقال صانع ألعاب نادى أسون محمد الصباحى لصالح زعيم الثغر ، وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق ، و عقب مفاوضات مكثفة مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان و الأتفاق على القيمة المالية لأنتقال اللاعب ، و أشاد رئيس زعيم الثغر بالاحترافية و التعاون من جانب رئيس نادى أسوان الشقيق ، و قد أنهى اللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة و الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم منذ قليل عقب أتمام جميع الإجراءات مع وكيل اللاعب بلال نظير و وكيل النادى تامر النحاس ، تمهيداً لمشاركة " الصباحى " في المباريات القادمة لزعيم الثغر .

وسعت الأندية المصرية و الخارجية ضم " الصباحى " صانع الألعاب المتميز بعد تألقه اللافت مع ناديه و تقديمه عُروض طيبة و أكثر من رائعة مع نادي أسوان هذا الموسم ، أستطاع أن يكون محل أهتمام العديد من الأندية لأتمام التعاقد معه ،و أثنى الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة على أمكانات " الصباحى " و قدراته الفنية و البدنية ، و أشاد بنجاح إدارة النادى إنهاء إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .

و وقع " الصباحى " 25 عام على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لـ " خمس " مواسم فى إضافة حقيقية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى