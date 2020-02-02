شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يحقق رقمًا قياسيًا عجز عنه 17 فريقا مصريا في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطم فريق بيراميدز أرقام جميع الفرق المصرية في البطولات الأفريقية بعدما نجح في حصد 15 نقطة في دور المجموعات محطما بذلك الرقم القياسي للأهلي المصري في بطولة 2005، وكذلك محققا رقما قياسيا عجزت عنه الأندية الـمصرية الـ17 التي شاركت في بطولات أفريقيا المختلفة عبر تاريخها.

وحقق فريق بيراميدزفوزا صعبا على نظيره نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاء هدف بيراميدز والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني جون أنطوي بعدما تابع رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتدت من العارضة.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات في المجموعة كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة، واحتل رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

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