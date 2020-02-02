النصر يتأهب للمشاركة في دوري أبطال أسيا 

الأحد 2 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لإستهلال مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا والذي سوف يبدأ يوم العاشر من فبراير الحالي.



يذكر أن القرعة أوضعت العالمي في المجموعة الرابعة في البطولة الأسيوية والتي تضم كلاً من السد القطري و العين الإماراتي و سباهان أصفهان الإيراني.

ويسعى النصر إلي تحقيق الحلم و التتويج بلقب دوري أبطال أسيا لأول مرة في تاريخه.

وأبرم الفريق عدة صفقات شتوية لتدعيم صفوفه قبل بداية دور المجموعات للإستفادة منهم في البطولة و مساعدته لتحقيق اللقب.

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و تعاقد الفريق مع كلاً من الحارس أمين بخاري قادماً من الاتحاد، و عبدالمجيد الصليهم من الشباب، وسوف ينضمان للفريق في يونيو القادم.

و تعاقد أيضاً الفريق مع كلاً من خالد الغنام من القادسية، و عبدالعزيز الدوسري من الفيصلي.

ويظل الجهاز الفني للنصر بقيادة روي فيتوريا في حيرة بشأن الرباعي الأجنبي الذي سوف يقيده في القائمة الأسيوية للفريق.

و يحتار البرتغالي بين كلاً من الحارس براد جونز، والمدافع مايكون، و خط الوسط بيتروس، و صانع الألعاب جوليانو، و الهداف الأسطوري عبدالرزاق حمدلله، و الجناحان نور الدين إمرابط و أحمد موسي.

و من المفترض أن يختار روي فيتوريا براد جونز، و عبدالرزاق حمدلله في أوز مقعدين، وسوف تستمر الحيرة بين المقعدين الأخرين.