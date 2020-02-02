أندية البريميرليج أنفقت 230 مليون استرليني في السوق الشتوية

الأحد 2 فبراير 2020

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 230 مليون جنيه استرليني، على الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2019-2020)، وفقًا للأرقام التي كشفت عنها مؤسسة “ديلويت” للاستشارات المالية.



هذا المبلغ يعد ثانِ أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم، كما يصبح إجمالي الإنفاق على صفقات موسم (2019-2020)، 1.6 مليار جنيه إسترليني “الانتقالات الصيفية والشتوية”، وهذا ثاني أعلى انفاق بعد انفاق الأندية 1.9 مليار جنيه إسترليني في موسم (2017-2018).

المثير أن 25% من إجمالي قيمة الانتقالات الشتوية لهذا الموسم، تم إنفاقها في اليوم الأخير للقيد، بينما سيطرت صفقات إعارة قصيرة المدة على المشهد.

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ولم تنشط أول أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات في اليوم الأخير، في حين تعاقد مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب شنجهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة.

الدوري الإيطالي أنفق 180 مليونـًا في الانتقالات الشتوية.

وجاء توجه أندية الدوري الإنجليزي بتقليل نشاطها في سوق الانتقالات الشتوية بالمقارنة مع ما تحقق منذ عامين، بعد انفاقها مبلغًا قياسيًا في 2018 بلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وبالنسبة لحجم الإنفاق في البطولات الأوروبية الأخرى، فإن أندية الدوري الإيطالي انفقت خلال الشهر الماضي 180 مليون جنيه إسترليني، بينما ألمانيا أنفقت 165مليون جنيه إسترليني.

وأنفقت فرق الدوري الإسباني 110 ملايين جنيه إسترليني، بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني.