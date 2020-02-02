شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة وسكن ومواصلات لجمهور التعاون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 خصصت إدارة نادي ​التعاون​ طائرة خاصة لنقل جماهير الفريق إلى مدينة ​الشارقة​ من أجل دعم الفريق في افتتاح مبارياته في ​دوري أبطال آسيا​ 2020 أمام الشارقة ​الإمارات​ي.

Advertisements ويفتتح التعاون مشواره في البطولة القارية الثلاثاء في الـ11 من شباط الحالي بمواجهة الشارقة الإماراتي في الإمارات. وذكرت إدارة التعاون أن الطائرة الخاصة التي ستقل الجماهير تشمل توفير السكن والمواصلات في الإمارات إضافة إلى تذاكر المباراة. وينافس التعاون في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 الى جانب الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

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