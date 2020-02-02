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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة وسكن ومواصلات لجمهور التعاون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
خصصت إدارة نادي التعاون طائرة خاصة لنقل جماهير الفريق إلى مدينة الشارقة من أجل دعم الفريق في افتتاح مبارياته في دوري أبطال آسيا 2020 أمام الشارقة الإماراتي.
ويفتتح التعاون مشواره في البطولة القارية الثلاثاء في الـ11 من شباط الحالي بمواجهة الشارقة الإماراتي في الإمارات.
وذكرت إدارة التعاون أن الطائرة الخاصة التي ستقل الجماهير تشمل توفير السكن والمواصلات في الإمارات إضافة إلى تذاكر المباراة.
وينافس التعاون في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 الى جانب الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.
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