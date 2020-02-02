الأهلي يقترب من إقالة جروس

الأحد 2 فبراير 2020

أكد الأهلي السعودي على أن إقالة السويسري كريستيان جروس هي الحل الأمثل والوحيد لإنقاذ الفريق و عودته للمنصات التتويجية مرة أخري.



و جمع المدرب سبعة نقاط من أصل خمسة عشر نقطة، حيث تعادل مع العدالة، و خسر مباراتي الهلال و الشباب، وفاز في مباراتي أبها و الرائد.

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وتعتبر هذه الولاية هي الثالثة للسويسري، حيث بدأت ولايته في موسم 2015/2016، وصنع مجد كبير حينها حيث توج بدوري المحترفين و بطولة السوبر و كأس الملك و لم يخسر على مدار واحد وخمسون مباراة متتالية.

و ترغب الجماهير الأهلاوية في منح صالح المحمدي المدير الفني المؤقت السابق للفريق صلاحيات المدير الفني كاملةً.

و تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع العدالة بهدف لمثله في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.