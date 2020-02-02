أزمة النصر تقترت من الإنتهاء - طالع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020

يبدو أن الأزمة التي تخص النصر في قيد اللاعيبين المواليد قد قاربت من الإنتهاء قبل بداية الفريق لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.



وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عن اقتراب حل تلك الأزمة التي تشكل قلق كبير لدي إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

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وأكد أن اللاعيبين المواليد يقتربون من الحصول على الموافقة في المشاركة مع الفريق في البطولات الأسيوية القادمة بدايةً من دور المجموعات الأسيوي.

وإذا تم حل هذه المشكلة سوف يكون العالمي قادر على قيد كلاً من عبدالفتاح أدم، مختار يحيي، وأيمن علي في قائمة الفريق.

ويستعد النصر ليستهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا بمواجهة السد القطري يوم الحادي عشر من فبرارير الجاري وذلك على ملعب الملك فهد الدولي.