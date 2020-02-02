الامارات | الوحدة يتقدم إلى "الخامس" من بوابة "الديربي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتقدم إلى "الخامس" من بوابة "الديربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الوحدة إلى المركز الخامس، بعدما فاز في "الديربي" على الجزيرة بهدف دون رد أحرزه البرازيلي لوكاس بيمينتا، أمس، على استاد محمد بن زايد، في ختام الجولة الـ 15 من دوري الخليج العربي، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد "فخر أبوظبي" عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد الجزيرة خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب، ولم يستفد من تعثر شباب الأهلي بالتعادل مع الفجيرة، بينما تقدم الوحدة خطوة كبيرة في لائحة الترتيب، بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

