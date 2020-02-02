الامارات | تعرف إلى اللاعبين الحاصلين على "الجنسية" في تاريخ الكرة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى اللاعبين الحاصلين على "الجنسية" في تاريخ الكرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الكرة الإماراتية على مدار تاريخها أربعة حالات فقط للاعبين أجانب حصلوا على الجنسية بهدف تمثيل المنتخب الوطني في مناسابت عدة.

وكانت البداية مع الايفواري، إبراهيما دياكيه، الذي كان محترفاً في صفوف الجزيرة في ذلك الوقت، حيث أعلن عن منحه الجنسية في سبتمبر من عام 2006، ليلعب باسم الامارات في البطولات الدولية، بيد أن الامر قد تعثر بعدما تبين أن "دياكيه" شارك مع كوت ديفوار في مباراة رسمية ضد ليبيا بتصفيات أمم إفريقيا.

وبعد 14 عاما من تاريخ منح دياكيه التجنيس عاد اتحاد الكرة ليفتح الباب من جديد أمام تجنيس اللاعبين المحترفين بالدوري الاماراتي والذين تنطبق عليه شروط التجنيس، وفي مقدمتها أن يكون اللاعب قد ظهر لخمس سنوات متتالية في الدوري المحلي، والا يكون قد سبق له اللعب مع أي منتخب سابق.

ففي 20 يناير الماضي، أعلن اتحاد الكرة حصول لاعب العين، البرازيلي كايو، على الجنسية الإماراتية، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في تشكيلة الزعيم، وبذلك يحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم في الدوري الإماراتي ما بين الوصل والعين.

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وتبعه في اليوم ذاته حصول لاعب الوحدة، الأرجنتيني تيغالي، على الجنسية الإماراتية، ليُقيد مع الوحدة ضمن فئة اللاعبين المواطنين.

وطاردت شائعات التجنيس تيغالي، قبل أمم آسيا التي جرت في الامارات في يناير من العام الماضي، بعد أن انضم للوحدة في موسم 2013/2014، وانطبقت عليه معايير التجنس، دون أن تتم تلك الخطوة بشكل رسمي وقتها.

وكان أخر اللاعبين، الذين حصلوا على الجنسية، هو البرازيلي فابيو ليما الذي أعلن -اليوم الأحد- في الثاني من فبراير الجاري منحه الجنسية الإماراتية.

ويعد ليما من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، في السنوات الأخيرة، إذ انضم إلى الوصل في موسم 2014-2015، وقدم مع "الإمبراطور" مستويات رائعة، أسهمت في حصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي في دوري في الخليج العربي في موسم 2017-2018.