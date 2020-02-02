الامارات | الشارقة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات مجددا في دوري الخليج العربي بعد 4 هزائم متتالية تعرض لها في الجولات الأربع الماضية كان آخرها أمام خورفكان، إذ حقق فوزا ثمينا على حساب ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة هداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الاحد على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن مباريات الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ورفع الشارقة بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة متقدما بذلك خطوة كبيرة في المنافسة، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة فقط.

وقاد كل من المتألق محترف الشارقة ريان مينديز الذي قدم مباراة رائعة والبرازيلي كايو لوكاس والمهاجم الصاعد فريق الشارقة للفوز وحصد النقاط الثلاث، فيما بدأ جمهور الشارقة سعيدة بعودة فريقها للانتصارات بعدما غابت عنه منذ الجولة 11 عقب الخسارة التي تعرض لها أمام الظفرة وتوالت بعد ذلك هزائم الفريق أمام كل من أمام الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان.

ومثل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للاعبي الشارقة لاستعادة الفريق بريقه السابق خصوصا أنه حامل لقب الدوري الموسم الماضي.

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وشهدت المباراة التي قادها الحكم الدولي عمار الجنيبي حضورا جماهيريا بلغ 1586 مشجعا.

وبدأ الشارقة المباراة مصمما على الفوز واسعاد جماهيره التي كانت تخرج حزينة في كل مرة يتعرض فيها فريقها للخسارة، بعدما تمكن من السيطرة على مجريات اللعب رغم أن اتحاد كلباء كان خصما عنيدا في الملعب.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله ريان منديز" 42" بمجهود فردي رائع مترجما بذلك جهود زملائه اللاعبين، وشهد هذا الشوط أيضا الغاء حكم المباراة عمار الجنيبي هدفا للشارقة سجله اللاعب كايو لوكأس " 21" بداعي التسلل".

وشهد الشوط الثاني عودة قوية للشارقة ترجمه الفريق بالهدف الثاني عن طريق كايو لوكاس" 55" من صناعة زميله ريان مينديز الذي أهداه كرة أمام المرمى ليضعها في الشباك بكل سهولة قبل أن يقلص اتحاد كلباء الفارق بهدف سجله اللاعب أسامة الشال" 77" لكن فرحة اتحاد كلباء بالهدف لم تد طويلا، إذ نجح مهاجم الشارقة الصاعد محمد خلفان في تسجيل الهدف الثالث" 83" وبدد بذلك آمال اتحاد كلباء في العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة.