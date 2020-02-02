شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم مشواره بمجموعات «الكونفدرالية» بالفوز على نواذيبو الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أختتم فريق بيراميدز مبارياته في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بالفوز على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية التي يخوض منافستها لأول مرة في تاريخه.

وتجمد رصيد نواذيبو بقيادة مدربه الكاميروني جويا موريل عند نقطتين فقط في المركز الرابع والأخير في جدول الترتيب وودع الفريق منافسات البطولة.

وكان مقرراً أن يقام هذا اللقاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ولكن تم نقله إلى مصر بعد موافقة الفريق الموريتاني والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

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سجل الغاني جون أنطوي هدف بيراميدز في الدقيقة 59 من متابعة لضربة رأس قوية من جانب المدافع أحمد أيمن منصور.

ورغم سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة وإشراك مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش لأغلب العناصر الأساسية إلا أن الأداء كان باهتاً وبعيداً عن الفاعلية عدا التسديدة القوية من أحمد توفيق التي ردها القائم ثم العارضة، ومحاولة أخرى لدودو الجباس قبل نهاية اللقاء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى بخمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أمام إينوجو رينجرز.

ويستعد بيراميدز لخوض المواجهة المرتقبة يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري المصري أمام الأهلي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى بخمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أمام إينوجو رينجرز.

ويستعد بيراميدز لخوض المواجهة المرتقبة يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري المصري أمام الأهلي.