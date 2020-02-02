شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك أمام منافسيه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، معرفة منافسه في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل، 5 فبراير في القاهرة، ومن المفترض أن يلتقي مع أحد آندية التصنيف الأول الثلاث، وهم النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبي مع فريق آول آغسطس الأنجولي، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، محتلًا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فقط.

واجه الزمالك الفرق الثلاثة في أكثر من مباراة خلال تاريخه الإفريقي، لكنه لم يستطيع من خلالهم أن يترك بصمتة القوية، حيث التقى الزمالك مع النجم الساحلي«متصدر المجموعة الثانية» 8 مرات، منهم 6 مباريات في الكونفيدرالية، ومباراتين في دوري الأبطال، حقق فيهم الفوز في 3 مباريات وآنهزم في 3 آخرين، وتعادل في مباراتين.

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وفي تاريخ مواجهاته الأربعة مع صن داونز، الذي تأهل ليتصدر المجموعة الثالثة، لم يستطيع الفوز سوى في مباراة وحيدة، وهي آخر مباراة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا لعام 2016، بينما انهزم في الثلاث مباريات الباقية، وسجل بطل جنوب إفريقيا 6 أهداف، بينما سجل الزمالك هدفين.

ولعل الأفضلية الوحيدة للقلعة البيضاء تأتي في تاريخه مع الترجي التونسي، حيث حقق الأبيض نجاحًا نسبيًا مع الترجي، وفازعليه في مواجهتين من أصل 6 مباريات، وتعادلا في ثلاثة آخرين، بينما لم ينال الهزيمة سوى في مباراة وحيدة.

وفي تاريخ مواجهاته الأربعة مع صن داونز، الذي تأهل ليتصدر المجموعة الثالثة، لم يستطيع الفوز سوى في مباراة وحيدة، وهي آخر مباراة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا لعام 2016، بينما انهزم في الثلاث مباريات الباقية. وسجل بطل جنوب إفريقيا 6 أهداف، بينما سجل الزمالك هدفين.

ولعل الأفضلية الوحيدة للقلعة البيضاء تأتي في تاريخه مع الترجي التونسي، حيث حقق الأبيض نجاحاً نسبياً مع الترجي، وفازعليه في مواجهتين من أصل 6 مباريات، وتعادل في ثلاثة آخرين، بينما لم ينال الهزيمة سوى في مباراة وحيدة.

والتقى الفريقين بعيداً عن المواجهات الأفريقية في مباراتين في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الأبيض في المرتين.