شكرا لقرائتكم خبر عن المساكني: أخشى مواجهة الزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب المساكني صانع ألعاب النجم الساحلي التونسي، عن الفريق الذي يخشى مواجهته في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتأهل النجم الساحلي متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، مع الأهلي الوصيف بـ11 نقطة. Advertisements وقال المساكني خلال تصريحات لقناة «نسمة» التونسية: «أتمنى عدم مواجهة الزمالك في دور الـ8 من البطولة الإفريقية». وأضاف: «جاهزون لمواجهة أي فريق بخلاف الزمالك». وأتم: «نخطط دائمًا للفوز في كل المباريات، ونسعى للتتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم».

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