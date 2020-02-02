شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي × آرسنال: أرقام سلبية لـ«الجانرز» في موسم كارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل آرسنال موسمه الكارثي في البريميرليج 2019/2020، وحقق الفريق نتيجة سلبية جديدة بتعادله بدون أهداف خارج قواعده ضد بيرنلي في مباراة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل آرسنال للمباراة رقم 13 في الدوري هذا الموسم في سجل تعادلات هو الأكبر لنادي في بطولة دوري على مستوى جميع بطولات الدوري الأوروبية ال5 الكبرى هذا الموسم.

ورفع آرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز ال10 وبفارق 10 نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، ليستمر النادي اللندني في إهدار جميع الفرص لتقليص الفارق بينه وبين صاحب المركز المؤهل لدوري الأبطال هذا الموسم.

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ويعد رصيد آرسنال الحالي عند هذه المرحلة من الموسم هو الرصيد الأسوأ من النقاط في عهد البريميرليج للنادي، محطمًا رقمه السلبي السابق المدون في موسم 1994/1995 بعد 25 جولة من بداية الموسم (32 نقطة.. الفريق انهى الموسم في المركز ال12).

وأوضحت الإحصائيات تراجع أرقام آرسنال الهجومية وبالأخص احصائيات التسديدات، ففريق الجانرز ومنذ تولي أرتيتا قيادة الفريق سدد 68 تسديدة في البريميرليج (أخر 7 جولات)، وهو يعد ثالث أقل عدد محاولات التسديد من جانب نادي في المسابقة خلال تلك الفترة بعد كريستال بالاس (60) وشيفيلد يونايتد (66).

ولم يحقق آرسنال هذا الموسم سوى 6 إنتصارات فقط بعد مرور 25 جولة، وهو رقم لا يقل عنه سوى عدد انتصارات (واتفورد: 4) ونورويتش سيتي (5)، وكلاهما ضمن صراع الهبوط في الدوري.

وعلى الرغم من النتيجة المخيبة للجانرز، إلا أن الفريق حافظ على عقدته لفريق بيرنلي الذي فشل في هزيمة آرسنال في جميع مواجهاتهم في عهد البريميرليج (12)، ولم يسبق لرجال المدرب شون دايتش التقدم على آرسنال في جميع المباريات التي جمعت بين الفريقين متعرضًا للهزيمة في 10 ومتعادلًا في 2.