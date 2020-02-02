- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي السعودي يقترب من إقالة جروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
إسراء محمد
أكد الأهلي السعودي على أن إقالة السويسري كريستيان جروس هي الحل الأمثل والوحيد لإنقاذ الفريق و عودته للمنصات التتويجية مرة أخري.
و جمع المدرب سبعة نقاط من أصل خمسة عشر نقطة، حيث تعادل مع العدالة، و خسر مباراتي الهلال و الشباب، وفاز في مباراتي أبها و الرائد.
وتعتبر هذه الولاية هي الثالثة للسويسري، حيث بدأت ولايته في موسم 2015/2016، وصنع مجد كبير حينها حيث توج بدوري المحترفين و بطولة السوبر و كأس الملك و لم يخسر على مدار واحد وخمسون مباراة متتالية.
و ترغب الجماهير الأهلاوية في منح صالح المحمدي المدير الفني المؤقت السابق للفريق صلاحيات المدير الفني كاملةً.
و تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع العدالة بهدف لمثله في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يقترب من إقالة جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.