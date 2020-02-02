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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرغوين: ميسي افضل من رونالدو واسلوبي مشابه لـ نيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
قارن الهولندي ستيغن بيرغوين نجم فريق توتنهام الجديد، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
وانضم بيرغوين إلى السبيرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من بي إس في أيندهوفن.
وقال الهولندي لصحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية:" ميسي الأفضل على الإطلاق، رونالدو لاعب جيد، لكن ليو هو الأفضل".
وأضاف:" كنت اتابع ميسي ورنالدو منذ الصغر، وعندما أراهما يلعبان الآن، أعتقد أنني أريد تحقيق هذا الأمر، والوصول لعمر رونالدو وميسي وأكون محافظًا على مستواي".
وتابع:" نيمار يقوم باشياء رائعة مع بي اس جي، والطريقة التي يلعب بها تثير اهتمامي".
واختتم:" نيمار مختلف تماماً عن ميسي ورونالدو، لأنني ارى أسلوبي مشابه له".
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