بيرغوين: ميسي افضل من رونالدو واسلوبي مشابه لـ نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

قارن الهولندي ستيغن ​بيرغوين​ نجم فريق ​توتنهام​ الجديد، بين البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ مهاجم يوفنتوس ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وانضم بيرغوين إلى السبيرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من بي إس في أيندهوفن.

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وقال الهولندي لصحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية:" ميسي الأفضل على الإطلاق، رونالدو لاعب جيد، لكن ليو هو الأفضل".

وأضاف:" كنت اتابع ميسي ورنالدو منذ الصغر، وعندما أراهما يلعبان الآن، أعتقد أنني أريد تحقيق هذا الأمر، والوصول لعمر رونالدو وميسي وأكون محافظًا على مستواي".

وتابع:" ​نيمار​ يقوم باشياء رائعة مع بي اس جي، والطريقة التي يلعب بها تثير اهتمامي".

واختتم:" نيمار مختلف تماماً عن ميسي ورونالدو، لأنني ارى أسلوبي مشابه له".