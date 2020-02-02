شكرا لقرائتكم بيراميدز يكتفي بالتعادل السبي في الشوط الأول أمام نواذيبو بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبى بين الفريقين، وخلى الشوط من المتعة الكروية وانحصرت الكرة أغلب الوقت فى منتصف الملعب.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية في المجموعات كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة.وكان الاتحاد الأفريقي وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية في المجموعات كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة.

كان بيراميدز قد تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شيء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

فى المقابل يسعى فريق نواذيبو الموريتاني لتسجيل انتصار يحفظ ماء الوجه ويكون بمثابة بصمة قبل وداع البطولة على غرار نظيره رينجرز النيجيري الذي تمكن من إيقاف مسلسل الارقام القياسية لبيراميدز فى الجولة الماضية بالفوز عليه بهدف دون رد على أرضه.