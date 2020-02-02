قارن بين أهداف أليو بادجى مهاجم الأهلي وقاطرة دجلة الجديد .. فيديو

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وكان مسئولو دجلة نجحوا فى إنهاء إجراءات قيد أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.
أهداف رودنى أنطوى
فى المقابل يبلغ أليو بادجى عمره 22 عاماً من مواليد عام 1997 ويصل طوله إلى 1.89 سم، بدأ أليو بادجى مشواره الاحترافى فى 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالي، ثم انضم إلى نادى يورجو ردينس السويدى عام 2017 ولعب معه 54 مباراة وأحرز 15 هدفاً وصنع 4 أهداف، وتوج معه بكأس السويد موسم 2017-2018.
ثم رحل إلى نادى رابييد فيينا النمساوى فى 2019 ولعب معه حتى الأن 34 مباراة وأحرز 9 أهداف وصنع 3 أخرى، وفى الموسم الحالى 2019-2020 وقبل انضمامه إلى الأهلى، لعب بادجى 16 مباراة وأحرز 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.
أهداف أليو بادجى
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