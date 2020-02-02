شكرا لقرائتكم بيراميدز يحطم رقم الأهلى القياسى فى البطولات الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حطم فريق بيراميدز أرقام جميع الفرق المصرية في البطولات الأفريقية بعدما نجح في حصد 15 نقطة في دور المجموعات محطما بذلك الرقم القياسي للأهلي المصري في بطولة 2005، وكذلك محققا رقما قياسيا عجزت عنه الأندية الـمصرية الـ17 التي شاركت في بطولات أفريقيا المختلفة عبر تاريخها.

وحقق فريق بيراميدزفوزا صعبا على نظيره نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف بيراميدز والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني جون أنطوي بعدما تابع رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتدت من العارضة.

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وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات في المجموعة كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة، واحتل رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

كان الرقم القياسي للفرق المصرية المشاركة في أفريقيا كأكثر الأندية حصدا للنقاط في دور المجموعات، مسجلًا باسم النادي الأهلي حينما جمع 14 نقطة في دور المجموعات بنسخة 2005.

لعب الأهلي وقتها في مجموعة ضمت كلا من الرجاء البيضاوي المغربي، وأنيمبا النيجيري، وأياكس كيب تاون الجنوب أفريقي.