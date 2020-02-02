بيراميدز يهزم نواذيبو ويصل للنقطة 15 فى مجموعات الكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدزفوزا صعبا على نظيره نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء هدف بيراميدز والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني جون أنطوي بعدما تابع رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتدت من العارضة.
وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات في المجموعة كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة، واحتل رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.
وكان الاتحاد الأفريقي وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .
ادار المباراة طاقم حكام غيني مكون من حم ساحة أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.
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