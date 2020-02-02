شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يودع إكرامى: هتسيب فراغ كبير يا وحش أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رمضان صبحى جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على توديع زميله وصهره شريف إكرامى الذي أعلن رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذي ستتركه في النادي وفي نفسي أنا شخصيًا لكن احترم رغبتك وأساندك ومعك في كل قرار تتخذه ليقيني أنك دايما تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ..وحش أفريقيا".

وكان إكرامي أعلن صباح اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رحيله عن النادي الأهلي بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئاً ولاعبا بالفريق الأول.