شكرا لقرائتكم مصر تفوز بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لعامين متتاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصر بحق تنظيم مصر لحفل الأفضل في أفريقيا لمدة عامين متتاليين: 2020 و2021، وجاء قرار المكتب التنفيذي للكاف بعد اجتماع اليوم بدولة المغرب.

وتم اختيار مدينة الغردقة بتنظيم الحفل لعامين متتاليين بعد النجاح الذي حققته النسخة الأخير من الحفل الذي فاز بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول، عن مشاركاته مع الريدز والمنتخب السنغالي.

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وحصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولى المصري محمد صلاح وصيفاً والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثاً.

وكان الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميل ساديو ماني، قد توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا نسختى 2017 و2018.

وتوجه ساديو مانى، لاعب منتخب السنغال المحترف فى صفوف فريق ليفربول، بالشكر إلى من ساندوه خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 للمرة الاولى فى تاريخيه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.